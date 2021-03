Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) avalia hoje a vacina anticovid-19 da AstraZeneca, depois dos casos de coágulos de sangue que levaram vários países a suspender a sua utilização por precaução, incluindo Portugal.

A questão será analisada pelo Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância (PRAC) da EMA, numa reunião extraordinária por videoconferência.

Após a reunião, a EMA deverá emitir conclusões sobre as informações recolhidas e quaisquer outras ações que possam ter de ser tomadas.

De acordo com um perito da agência europeia com sede em Amesterdão, a análise da ligação entre episódios de tromboembolismo e a vacina da AstraZeneca/Oxford contra a covid-19 combina estatística e exames de casos individuais.

A diretora executiva da EMA, Emer Cooke, disse na terça-feira que até 12 de março, tinham sido registados 30 casos de episódios de tromboembolismos identificados em cinco milhões de pessoas vacinadas.

Emer Cooke disse também estar "firmemente convencida que as vantagens da vacina AstraZeneca na prevenção da covid-19, com o seu risco associado de hospitalização e morte, superam o risco dos seus efeitos secundários".

A questão da Groundforce vai hoje ao parlamento, com a audição do acionista maioritário, Alfredo Casimiro, do presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, dos sindicatos e da Comissão de Trabalhadores da empresa de 'handling'.

Em causa está a débil situação financeira em que a pandemia deixou a Groundforce, que desde fevereiro só pagou 500 euros aos seus 2.400 trabalhadores e que levou o CDS-PP e o Bloco de Esquerda a requerer a audição dos responsáveis das empresas e dos representantes dos trabalhadores.

Após várias manifestações na rua e dias de negociações entre os dois acionistas (Pasogal com 50,1% e TAP com 49,9%), está agora em cima da mesa um aumento de capital da empresa de 6,97 milhões de euros.

As audições, na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, começam às 14:30.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A 48.ª edição do Portugal Fashion vai realizar-se em duas partes, com a primeira a acontecer 'online' a partir de hoje, seguindo-se outro momento em abril, ainda sem data marcada.

Os 'designers' vão ser entrevistados num sofá, fazendo jus ao nome "The Sofa Edition", pelo anfitrião Hugo Van Der Ding e todas as entrevistas vão ser legendadas em inglês para poderem chegar ao público internacional.

Na primeira parte do Portugal Fashion, os internautas vão poder ver as novas coleções outono/inverno 2021-22 dos 'designers' Ernest W. Baker, Miguel Vieira, David Catalán, Alexandra Moura ou Maria Carlos Baptista.

Ainda no 'Take 1', que decorre até sábado, os 'designers' Katty Xiomara, Maria Gambina, Estelita Mendonça e Inês Torcato apresentam as suas coleções através de "filmes de moda".

Uma exposição inédita dos arquivos fotográficos de 1930 da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (FABUL), reunindo fotografias, negativos de vidro e postais, e imagens inéditas do fotógrafo Eduardo Portugal, vão estar em exposição a partir de hoje.

Com organização de Céline Coturel e coordenação de Cristina Azevedo Tavares, os arquivos, em exposição na biblioteca da FABUL, são exibidos pela primeira vez na sequência de um processo de digitalização que passou a estar disponível para consulta.

Os arquivos fotográficos da FBAUL em exposição contêm ainda materiais didáticos da época: 'slides' de pinturas dos séculos XV a XX apresentados em aula, incluindo obras do Museu Gulbenkian, cerca de trinta álbuns de cartas postais de 1937, ou da conceituada editora francesa Nathan sobre a História da Arte.

ECONOMIA

O julgamento do pedido de impugnação da KPMG à coima de um milhão de euros aplicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no âmbito do caso BES, tem início marcado para hoje, para audição do representante da auditora.

A KPMG recorreu para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão da decisão da CMVM que condenou a sociedade de revisores oficiais de contas por 66 infrações praticadas no âmbito da auditoria às contas do Banco Espírito Santo relativas aos exercícios de 2012 e 2013, que resultaram numa coima única de um milhão de euros.

A KPMG nega ter cometido as infrações acusa o regulador de "falhas graves na aplicação da lei e na interpretação das normas de auditoria" e de não ter realizado "as diligências de prova que seriam exigíveis para validar muitos dos casos que invoca".

INTERNACIONAL

Moscovo acolhe hoje uma conferência internacional sobre o Afeganistão com a participação de representantes governamentais e dos talibãs, na presença de várias delegações internacionais, incluindo uma dos Estados Unidos.

A conferência ocorre numa altura em que aumentam os esforços para se chegar a um acordo de paz antes de uma possível retirada militar norte-americana do país, prevista para 01 de maio.

A Rússia disse ser a favor da formação de uma "administração interina provisória e inclusiva" com talibãs para liderar o Afeganistão.

A decisão de Moscovo vai ao encontro da proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos às autoridades de Cabul e aos talibãs, que inclui a criação de um "novo governo inclusivo".

Estados Unidos e China encontram-se hoje, no Alasca, para abordar assuntos que demonstram "profundas divergências" entre Washington e Pequim.

Trata-se do primeiro encontro bilateral entre os dois países desde a chegada da administração de Joe Biden à Casa Branca.

Pelos Estados Unidos, participam o secretário de Estado, Antony Blinken, e o assessor de segurança nacional Jaque Sullivan.

A China envia ao encontro o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, e o diretor do Gabinete da Comissão Central dos Negócios Estrangeiros, Yang Jiechi.

A última reunião bilateral foi em junho, quando o então secretário de Estado, Mike Pompeo, realizou uma reunião de crise no Havai com Yang Jiechi, que não permitiu, contudo, aliviar as fortes tensões entre as duas potências mundiais.

Num discurso na semana passada, o novo chefe da diplomacia norte-americana descreveu a China como o "maior desafio geopolítico do século XXI".

Blinken prometeu que as relações com Pequim seriam uma mistura de "competição quando for saudável", "colaboração quando for possível" e "antagonismo quando for necessário".

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A Assembleia Nacional de Angola inicia a discussão da proposta de revisão constitucional do Presidente da República, João Lourenço, que prevê a alteração de cerca de 40 artigos.

A alteração pontual incide sobre a clarificação do modelo de relacionamento institucional entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional, no que se refere à fiscalização.

A proposta abrange também a consagração do voto dos angolanos no estrangeiro, a retirada do princípio do gradualismo para a implementação das autarquias e a independência do banco central angolano, entre outros temas.

As autoridades moçambicanas lançam hoje a construção de uma linha de 367 quilómetros no centro de Moçambique, mais um troço no projeto de ligar o Norte e o Sul do país em alta tensão.

O arranque da obra será assinalado por membros do Governo moçambicano, em Chimuara, localidade situada junto ao rio Zambeze, com a colocação da primeira pedra do projeto, que é também designado como "espinha dorsal" de distribuição de energia em Moçambique.

Em causa está a construção de um troço entre a localidade de Chimuara e o distrito de Alto-Molocué, na província da Zambézia, um projeto orçado em 200 milhões de dólares (167,9 milhões de euros) com financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

PAÍS

O Tribunal do Porto agendou para hoje a decisão sobre o empresário acusado de mandar atear dois fogos num prédio da cidade e provocar a morte de um dos locatários, a fim de eliminar obstáculos à especulação imobiliária.

A acusação e a pronúncia referem que o empresário incumbiu dois colaboradores de atear os incêndios porque estava determinado a revender, sem inquilinos, o prédio que comprara junto ao Mercado do Bolhão, na Rua Alexandre Braga, número 100, e não conseguia negociar a saída dos únicos locatários que restavam no terceiro piso: uma octogenária e três filhos.

A vítima mortal associada ao segundo incêndio foi um dos filhos da titular do contrato de arrendamento, que, entretanto, morreu

SOCIEDADE

Os ministros do Ambiente da União Europeia reúnem-se em formato virtual para discutir a estratégia de adaptação da UE às alterações climáticas e para procurar vias de incluir a vertente ecológica no Semestre Europeu.

Trata-se do primeiro Conselho do Ambiente da presidência portuguesa, dirigido a partir de Bruxelas pelo ministro João Pedro Matos Fernandes.

Os ministros vão trocar as primeiras impressões sobre a Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas, apresentada pela Comissão Europeia em 24 de fevereiro.

Vão também abordar o papel que o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o principal pilar do fundo de recuperação da crise provocada pela covid-19, poderá ter no Semestre Europeu, de coordenação de políticas económicas e orçamentais, procurando perceber como é que os dois instrumentos se podem complementar.

A proposta legislativa da Comissão relativa às baterias e aos seus resíduos, que foi apresentada em dezembro de 2020 e que prevê "alinhar a atual legislação em termos de baterias com o Pacto Ecológico Europeu", e as negociações da Lei Europeia do Clima são outros temas da agenda.

O Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA, na sigla inglesa) lança o inquérito 'online' europeu sobre drogas em 2021, que avalia os padrões de consumo de droga em 31 países.

"Orientado para pessoas com 18 ou mais anos de idade que consomem drogas, o inquérito visa melhorar a compreensão dos padrões de consumo de drogas na Europa e ajudar a moldar as futuras políticas e intervenções", anunciou em comunicado o observatório com sede em Lisboa.

O inquérito, voluntário e anónimo, decorrerá este ano em 31 países e 28 línguas, e, tal como em anos anteriores, será promovido a nível nacional pelos pontos focais Reitox e respetivos parceiros, bem como através de anúncios específicos nas redes sociais.

A edição deste ano do inquérito inclui a participação dos parceiros da agência na região dos Balcãs Ocidentais e da área da Política Europeia de Vizinhança através do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA7) e do projeto EU4Monitoring Drugs (EU4MD).