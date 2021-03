Maiores de 23 anos, uma via de acesso ao Ensino Superior

Se a 31 de dezembro de 2020 já possuía 23 anos, se interrompeu os seus estudos do ensino básico ou secundário ou não reúne condições de acesso ao ensino superior, mas gostaria de ingressar numa licenciatura (1º Ciclo) ou num curso técnico superior profissional (CTeSP), tem uma forma de lutar para concretizar a sua ambição através da prestação das Provas dos Maiores de 23, cujo período de inscrição inicia a 5 de abril.

Estas provas surgiram pela primeira vez em Portugal em 2006 e têm permitido a um número considerável de cidadãos aceder ao ensino superior, realizando as suas aspirações em termos habilitacionais, profissionais e sociais, contribuindo para a melhoria das condições de vida pessoais, familiares e da comunidade em geral.

Entre 2010 e 2020, a Universidade da Madeira (UMa) recebeu 1931 inscrições nas Provas dos Maiores de 23.

Em 2020 inscreveram-se 132 pessoas nas Provas e em termos de aprovação foi o segundo melhor ano de sempre, com 72 aprovações em 113 presenças efetivas. Foi em 2010 que o número de aprovados, 77, foi o mais elevado, mas num universo de 497 inscrições e 339 presenças nas provas.

A obtenção de classificação positiva nas Provas é fundamental para que possam depois apresentar candidatura ao concurso especial de acesso ao ensino superior.

Entre 2010 e 2020 ficaram colocados na UMa, por aquele concurso, 442 estudantes, contando a UMa já com muitos diplomados, a maioria licenciados, mas também com alguns mestres, alguns dos quais já a frequentar doutoramento.

As Provas dos Maiores de 23 compreendem uma primeira componente que avalia os conhecimentos e competências. Esta prova exige grande dedicação e estudo e tem o maior peso na classificação final, para além de eliminar quem não atinja os 7,5 na escala de 0 a 20 valores. As provas ainda compreendem duas outras componentes, o curriculum, que não tem natureza eliminatória, e uma entrevista.

No sítio https://maioresde23.uma.pt, para além das informações que vão sendo atualizadas encontram-se os programas, os enunciados das provas dos anos anteriores e suas resoluções que constituem um bom apoio ao estudo. Neste sítio será divulgado o link para uma sessão pública de esclarecimento sobre as provas, a decorrer no dia 6 de abril às 19h.

A UMa tem a decorrer, desde o dia 15 do corrente mês, a unidade curricular Matemática Básica, para a preparação para a prova de Matemática, necessária ao acesso a algumas licenciaturas e a alguns CTeSP.

É de salientar que estudantes que ingressam no ensino superior pela via dos maiores de 23 têm os mesmos direitos e deveres e podem aceder aos apoios sociais nos mesmos termos que qualquer outro estudante.

Como inicialmente referi, independentemente dos motivos que estejam na origem da decisão de retomar os estudos, será sempre uma aposta ganha no conhecimento e uma forma de lutar por um futuro mais promissor com melhores realizações pessoais.