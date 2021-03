Tome nota da agenda desta quarta-feira

Debate potestativo no parlamento madeirense

Realiza-se o debate potestativo, pelas 09 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira. O debate potestativo foi requerido pelo Juntos pelo Povo (JPP).

Albuquerque visita Centro de Interpretação da Floresta da Macaronésia

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11h30, o Centro de Interpretação da Floresta da Macaronésia, localizado na Quinta do Santo da Serra.

Campanha de recolha de alimentos

Está a decorrer uma campanha de recolha de alimentos nos centros comerciais geridos pela Sonae. Esta campanha tem como beneficiária a Rede de Emergência Alimentar. Na Madeira, os alimentos poderão ser depositados pelos clientes numa caixa, no centro comercial Madeira Shopping, onde serão semanalmente recolhidos pela equipa do Banco Alimentar da Madeira. A campanha estará a decorrer até 17 de Março.

Museu acolhe exposição ‘30 anos de memórias’

O Museu da Baleia da Madeira reabriu ao público, de forma gratuita, a exposição temporária ‘30 Anos de Memórias’, concebida para assinalar os 30 anos de existência do Museu da Baleia da Madeira, situado no Caniçal.

Marcos Freitas estreia-se no circuito mundial

Olímpico madeirense entra em acção no WTT Contender Doha, primeira etapa do circuito mundial de ténis de mesa, que se disputa no Qatar. O jogador insular irá defrontar , pelas 08h35, o francês Emmanuel Lebesson, na ronda inaugural do mapa principal.

FC Porto joga frente ao Sporting de Braga

O FC Porto joga frente ao Sporting de Braga para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. A partida acontece, no Estádio do Dragão, com início marcado para as 20h15. Artur Soares Dias foi o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o embate.