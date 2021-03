Atrasos nas notificações da Madeira podem ter disparado Rt nacional

É mais uma polémica relacionada com os números de casos de convid-19 na Madeira. Agora, a subida do índice de transmissão da covid-19 no país pode estar a ser inflacionada pelos atrasos na notificação de centenas de casos diagnosticados na Região, avança a TSF.

O Rt está agora em cerca de 0,9 - cálculos feitos por faculdades e centros de investigação - mas dois peritos afirmaram à TSF que têm dúvidas sobre se o real significado do aumento.

Entre 6 a 9 de Março, os números nacionais estarão a ser empolados por actualizações constantes nas notificações da Madeira, explica a TSF, que calculou também que nesses quatro dias os números da Região representaram 29% do total de casos contabilizados a nível nacional, algo que nunca aconteceu desde que começou a pandemia.

Por outro lado, dos 843 diagnósticos registados na Madeira nesses mesmos dias, nos boletins da DGS, 700 casos dizem respeito a atrasos na comunicação de diagnósticos. Quer isto dizer que as notificações às autoridades nacionais de saúde foram feitas pelo menos mais de 48 horas depois dos resultados, o que significa que os prazos previstos para fazer essa comunicação foram ultrapassados. Os boletins diários da DGS explicam que em causa estiveram "intercorrências informáticas de um laboratório da região".

A Madeira foi nestes quatro dias, a segunda região do país com mais casos de covid-19, um valor desproporcional para a dimensão da RAM. Contas feitas pela TSF, cerca de 25% dos positivos contabilizados no país entre 6 e 9 de Março referem-se a atrasos nas notificações da Madeira.





Rt entre 0,7 e 0,8 em todo o país, menos na Madeira

Isto faz com que o Rt no país esteja entre 0,7 e 0,8, à excepção da Madeira, onde ultrapassa o limite de 1 - nível que significa que um doente contagia, em média, mais que uma pessoa, e quando é atingido quer dizer que a pandemia está a ficar fora de controlo.

Explica a TSF que pelos cálculos do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) - uma das entidades com investigadores que calculam o índice de transmissão da covid-19 em Portugal - o Rt no país passou, de facto, nos últimos dias, de 0,82 para 0,9. A rádio nacional diz avança ainda saber que os cálculos feitos por especialistas que participam nas reuniões do Infarmed ultrapassam mesmo os 0,9. Só que, pelos cálculos do ISPUP, em todas as regiões do país esse índice está entre 0,7 e 0,8, exceto na Madeira.