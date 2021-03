Vacinas da AstraZeneca já começaram a ser administradas na Região

Teve início esta manhã, no Centro de Vacinação montado no Madeira Tecnopolo, a administração da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca. Ao longo do dia de hoje deverão ser vacinadas cerca de 800 pessoas.

Na lista de convocados para esta primeira toma da vacina estão alguns elementos das forças de segurança, ajudantes domiciliárias, ajudantes de lares, bem como médicos dentistas e respectivas assistentes.

Estas são as primeiras doses de vacina contra a covid-19 da farmacêutica AstraZeneca de um total de 8.500 que a Região recebeu este fim-de-semana e que vai permitir alargar a vacinação a outros públicos.

Ainda ontem, Miguel Albuquerque voltava a confirmar que esta servirá, no imediato, para proteger os professores e funcionários dos infantários e outros estabelecimentos de ensino da Região pré-escolar que se mantêm em funcionamento. Não indicou, contudo, quando terá início a vacinação desse grupo-alvo, tendo referido apenas que terão prioridade os professores que trabalham com crianças que não utilizam máscara (devido à tenra idade).

Até agora, na Madeira, apenas tinham sido administradas vacinas da Pfizer/BioNTech, uma vacina por RNA mensageiro, levando a pessoa vacina a desenvolver imunidade contra o verdadeiro vírus. Já a vacina da AstraZeneca usa a tecnologia de adenovírus, uma espécie de vírus atenuado que induz a produção da proteína da espicula do SARS-CoV-2.

Os ensaios clínicos realizados indicam que a vacina da AstraZeneca tem uma eficácia de 76% depois da primeira dose e de 82% depois de administrada a segunda dose, isto se for inoculada num intervalo de pelo menos 12 semanas. As cerca de 800 pessoas hoje vacinadas deverão tomar a segunda dose no início de Junho.

Segundo a norma da Direcção-geral da Saúde, que já foi transposta pela Autoridade de Saúde regional, esta vacina “deve ser preferencialmente utilizada para pessoas com 65 ou menos anos de idade”, embora em vários países europeus já tenha sido dada ‘luz verde’ para que a mesma fosse administrada a cidadãos com mais de 65 anos. França, Áustria, Itália ou Noruega são apenas alguns exemplos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também já validou a eficácia e segurança desta vacina a pessoas com 65 ou mais anos.

Até ao momento já foram vacinadas cerca de 28 mil pessoas na Madeira, desde o início da vacinação contra a covid-19, a 31 de Dezembro.