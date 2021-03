Turistas abdicam das viagens à Madeira por causa do custo com os testes à COVID-19

Vários turistas franceses estão a cancelar pacotes de férias na Região devido ao elevado custo dos testes PCR de despiste à COVID-19. A notícia em destaque na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira revela que o teste PCR é também obrigatório no regresso ao país de origem, daí que para muitos, a realização dois testes seja um custo demasiado para uns dias de férias na Madeira.

Ontem, recorde-se, a Madeira registou 58 novos casos de COVID-19, todos de transmissão local, e mais uma morte, aumentado assim, até à data um total de 67 óbitos por SARS-CoV-2 na Região.

Na edição de hoje leia a entrevista com Pedro Pereira, presidente da JP-Madeira desde 2019, que não poupa nas críticas e afirma que partido está “demasiado deslumbrado” com a governação. Exige “assertividade na acção” e quer "caras novas" no CDS.

Nas páginas do DIÁRIO fique também a saber que o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, hoje, em reunião por video-conferência, com ministro do Planeamento, acesso antecipado às verbas europeias.

Leia ainda que o Governo Regional assinou ontem, com a AFAVIAS, o contrato para a empreitada das escavações e contenção periférica da obra do novo hospital e que o Italiano suspeito de tráfico, que está em prisão preventiva na Cancela, teve liberdade recusada. A operação de transporte de cocaína no veleiro rendia 300 mil euros.

