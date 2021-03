PSD Porto Santo acusa Miguel Brito de não saber "o que é um Orçamento"

O Grupo Municipal do PSD Porto Santo sublinha a “incoerência” das recentes declarações do deputado socialista Miguel Brito relativamente à execução orçamental da autarquia.

“A ser verdade que o deputado eleito à Assembleia Legislativa Regional, Miguel Brito, se prepara para assumir a sua candidatura à Câmara Municipal do Porto Santo, o PS não podia ter feito melhor escolha, tanto mais quando aposta num candidato que não sabe como funcionam os Orçamentos Municipais, que desconhece a execução do Orçamento do Município que se propõe a liderar e que, pior, baseia toda a sua ação política numa mentira que felizmente não passa nem convence os Porto-Santenses”, afirmam os social-democratas.

As críticas a Miguel Brito surgem pelas declarações do socialista quanto à execução orçamental da Câmara Municipal do Porto Santo que, “em nada correspondem à verdade e acabam por reflectir o facto do mesmo nunca ter comparecido a uma reunião de vereação, não conhecer o Orçamento e nem sequer nunca ter questionado o que ele representava”, criticam os deputados municipais Social-democratas, vincando que “é preciso saber que um Orçamento plurianual é constituído por vários anos, onde a sua execução não é no ano, mas derramado ao longo do mandato e até além deste”.

“Entre outras questões, o suposto candidato esquece ou desconhece o empréstimo, aprovado em sede de Assembleia Municipal, no valor de 700.000€, destinado ao concurso de melhoramentos nas estradas e que a execução será este ano, assim como deturpa tudo e tenta enganar, a qualquer custo, os Porto-santenses, começando muito mal a sua campanha”, prossegue o Grupo Municipal do PSD, que desafia Miguel Brito a “mobilizar o líder do seu partido a nível regional para que este envie uma missiva ou dê um murro na mesa, ao Governo Central de António Costa para que a TAP pudesse efetuar também voos para o Porto Santo a menos de 200€”, tal como a campanha da TAP para as ilhas Africanas.

“Isso sim seria prestar um bom serviço ao Porto Santo”, reforçam, acrescentando que, antes do deputado socialista com pretensões a ser eleito Presidente vir a público mentir aos Porto-Santenses, “devia inteirar-se dos problemas que existem e, já agora, também devia esclarecer a população acerca de quais é que foram as suas reivindicações e conquistas feitas em sede de Assembleia Legislativa Regional, para assim poder apresentar-se legitimamente a qualquer projeto autárquico”. Isto, sublinham, a par da renúncia do mandato como deputado, em vez de fazer campanha enquanto tal.