Céu muito nublado para esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, na Região Autónoma da Madeira, geralmente muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira.

Já o vento, este irá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) de es-nordeste.

Prevê-se ainda uma pequena subida da temperatura máxima.

No que se refere ao estado do mar e começando pela costa norte, estão previstas ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros de altura, passando a ondas de noroeste e aumentando para 2 a 2,5 metros.

Quanto à costa sul as ondas serão de quadrante sul com 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar será de 18/19ºC.