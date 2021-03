Aparato junto ao Forum Madeira já resolvido

A PSP e os Bombeiros foram chamados esta manhã junto ao Forum Madeira para acudir a uma possível situação de agressão na via pública, desconhecendo-se mais informações.

O certo é que a situação terá sido prontamente resolvida uma vez que entre as 7h30 e as 8h30, o aparato que se formou na zona em frente à entrada principal do centro comercial do Funchal já tinha sido desmobilizado.

Uma ambulância dos Sapadores do Funchal para socorrer a possível vítima e 4 a 5 viaturas da PSP estiveram no local a repor a ordem pública.