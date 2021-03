Pedro Fino visitou obras e projectou outras no Porto Santo

O secretário regional das infraestruturas Pedro Fino esteve hoje no Porto Santo, para visitar algumas obras e reunir-se com várias entidades locais.

Ao DIÁRIO, o governante explicou que, para além de visitar os investimentos em curso naquela ilha, sob a alçada do Governo Regional, a ideia é também “perspetivar novos investimentos”.

Pedro Fino visitou, por exemplo, o investimento no edifício “A Baiana”, com uma equipa técnica que está a acompanhar a obra, na qual se inclui um arqueólogo, preservando desta forma o património do referido edifício. “Está a ser um trabalho exemplar”.

O governante passou ainda pelo centro hípico que foi agora alvo de uma limpeza geral e anunciou que será “lançado brevemente o concurso para reabilitar aquele espaço de restauração e dedicado ao centro hípico”.

A visita incluiu ainda uma passagem pelas obras do projeto “Clube cá fora”, do Sporting do Porto Santo, que estão inseridas no orçamento participativo. Está previsto para o local um espaço de parque infantil, bem como um dedicado ao desporto.

Pedro Fino aproveitou ainda para reunir com entidades locais, “como foi caso do Presidente da Câmara do Porto Santo” e elementos do gabinete da Vice-Presidência, para apresentar alguns projectos que se perspetivam, como é o caso da reabilitação da pousada da juventude.