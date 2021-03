México poderá tornar-se num dos maiores mercados legais do mundo de marijuana

A longa marcha dos partidos políticos pela legalização da marijuana no México continuou hoje no parlamento com o debate da legislação que poderá tornar o país dos cartéis num dos maiores mercados legais do mundo.

O sistema parlamentar mexicano (formado por duas câmaras) quer que este texto, que visa, entre outras coisas, regular o uso científico e industrial da cannabis, seja aprovado pelas duas câmaras.

A legislação, aprovada em novembro pelo senado, não pode ser hoje colocada em votação depois de ter sido modificada pela câmara dos deputados.

Nesse sentido, a legislação foi enviado para o senado para ser novamente aprovada, regressando depois à câmara dos deputados em data ainda não comunicada para votação final.

Esta lei é considerada um passo importante para o México, onde a violência ligada ao tráfico de drogas mata milhares de pessoas todos os anos.

A nova legislação deve ser aprovado no senado, uma vez que ambas as câmaras são dominadas pelo partido de esquerda que está no poder, do presidente Andres Manuel Lopez Obrador.

"Em teoria, isso criará o maior mercado legal de marijuana do mundo devido à capacidade de produção do México", disse a diretora da organização não-governamental United Mexico City Against Crime.

A nova legislação permite o porte legal de 28 gramas de marijuana por pessoa, além de autorizar o cultivo doméstico de até oito plantas.