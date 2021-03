8500 vacinas da Astrazeneca chegam hoje à Madeira via Porto Santo

A Madeira recebe hoje 8.500 doses da vacina da Astrazeneca via Porto Santo. A novidade foi avançada pelo secretário regional da Saúde. Segundo Pedro Ramos, a chegada das vacinas está prevista para as 18 horas, oriundas de Portugal continental, graças à ajuda e colaboração do Comando Operacional da Madeira e do Almirante de Dores Aresta.

Só depois, “serão levadas para a Madeira ao final da tarde de hoje”, permitindo que o plano regional da vacinação “continue com a mesma velocidade que teve até agora”, adiantou ao DIÁRIO o governante com a pasta da saúde.

3% dos porto-santenses já estão vacinados

Pedro Ramos, que veio à ilha dourada “dar” mais vacinas aos porto-santenses, destacou que foram vacinados, desta vez, 284 utentes a que se juntam às 444 pessoas já vacinadas. Feitas as contas, o Porto Santo já vacinou 678 pessoas, o que corresponde a 3% da população da ilha.