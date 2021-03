Alemanha regista 321 mortes e 14.356 novos contágios em 24 horas

A Alemanha registou 321 vítimas mortais de covid-19 e 14.356 novos casos de contágio nas últimas 24 horas, quase 2.500 mais infeções do que na quarta-feira da semana passada.

Há uma semana morreram 321 pessoas de SARS CoV-2, na Alemanha, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

No conjunto da Alemanha, a incidência acumulada em sete dias subiu a 69,1 novos casos por cada 100 mil habitantes, frente a 65,4, das últimas 24 horas, e 64,7 em relação à quarta-feira da semana passada.

O pico da incidência registou-se no passado dia 22 de dezembro com 197,6 novas infeções por cada 100 mil habitantes no período de uma semana.

No dia 28 de janeiro caiu para menos de 100, pela primeira vez em três meses, uma tendência que se manteve durante algumas semanas.

O máximo de contágios registou-se no dia 18 de dezembro de 2020 com 33.777 novas infeções, em 24 horas.

O valor mais elevado de óbitos ocorreu no passado dia 14 de janeiro: 1.244 mortes.

O fator semanal de reprodução (R) situa-se em 0,96, o que significa que cada 100 infetados contagiam, em média, 96 pessoas.

O número de vítimas mortais por covid-19 no país ascende a 72.810 desde o princípio da crise sanitária.

No total contam-se 2.532.847 casos de contágio desde o início da pandemia na Alemanha, sendo que 2.337.000 são pacientes recuperados.

O RKI estima que os casos ativos ascendem atualmente a 123.100.

Nas unidades de cuidados intensivos estavam internados na quarta-feira 2.736 doentes com covid-19, menos 49 pessoas do que no dia anterior, 1.570 dos quais necessitam de respiração assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e de Medicina de Urgência (DIVI).

Nas últimas 24 horas, as unidades de cuidados intensivos receberam 319 pacientes com covid-19 e 54 pacientes morreram.

Na Alemanha, até quarta-feira, 2.605.818 pessoas receberam as duas doses da vacina contra o SARS CoV-2 (3,1% da população) e 5.555.420 habitantes foram inoculados com a primeira dose do composto.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.611.162 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.617 pessoas dos 811.948 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.