Miguel Brito defende PRR mais ambicioso para o Porto Santo

O deputado Miguel Brito considera que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) deve ser mais ambicioso no que ao Porto Santo diz respeito, para dar uma resposta às reais dificuldades dos empresários e da população local que atravessam dificuldades causadas pela pandemia.

Numa conferência de imprensa promovida esta tarde, via Skype, o deputado socialista considerou que as opções do PRR apresentado pelo Governo Regional devem responder ao verdadeiro impacto económico que a pandemia está a ter no Porto Santo.

No seu entender, uma resposta adequada passa pela “garantia de apoios a fundo perdido às empresas locais”, bem como investimento para “sustentar a requalificação e a modernização do tecido empresarial do Porto Santo”.

Miguel Brito defende ainda a necessidade de diversificar o tecido económico, através do apoio à criação de projectos diferenciadores, como forma de gerar emprego, e oferecer políticas educativas, culturais e sociais adequadas à realidade do Porto Santo.

“É preciso diminuir o risco do profundo rumo ao isolamento a que o Porto Santo já tá habituado, evitar o envelhecimento excessivo da nossa população e começar a tirar proveito das nossas potencialidades”, sublinha.

Diz não compreender como é que um Plano de Recuperação e Resiliência, que é um instrumento fundamental para uma recuperação mais sustentada, não tem em conta a realidade da ilha e recorda que o Porto Santo é um concelho que necessita de um plano atento à implementação de projetos diferenciadores que ajude os jovens a se fixarem na ilha.

“É fundamental que este plano combata as desigualdades sociais e a erradicação de qualquer forma de pobreza no Porto Santo, uma ilha que se quer como destino de bem-estar e qualidade de vida”, frisou.