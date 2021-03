Caso de covid-19 'fecha' serviço no hospital do Funchal

O Serviço de Ortopedia do Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal, foi afectado na terça-feira por mais um caso de covid-19.

É este o assunto que aparece em grande destaque na edição desta tarde do MAIS DIÁRIO, que revela que é a segunda vez nos últimos dias que há alvoroço no 6.º piso do hospital.

Análise meteorológica

Na página 2 do MAIS DIÁRIO poderá ler que Fevereiro foi mais quente e menos chuvoso.

Antevisão personalizada do dérbi

Dando continuidade aos trabalhos de antevisão do confronto da próxima sexta-feira entre Marítimo e Nacional, o MAIS DIÁRIO mostra-lhe quem são os mais experientes nos dérbis madeirenses.

Uma mulher 'sem papas na língua'

Fazemos hoje uma entrevista à activista Guida Vieira, que diz não tolerar usurpadores de situações de carência.

Rede da Diáspora em foco

Na página temática dedicada às comunidades, o MAIS DIÁRIO revela que a Rede da Diáspora tem 4 mil portugueses de 125 países.

