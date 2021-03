“Executivo do Porto Santo cumpre os seus compromissos”

O PSD quis “deixar claro” que a autarquia do Porto Santo "tem cumprido os seus compromissos".

“Tem continuado a investir e a apoiar quem mais precisa em tempo de pandemia, reforçou as suas capacidades técnicas e humanas e prevê continuar a sua estratégia de apoio à recuperação económica da ilha”, garante o partido em nota de imprensa enviada à comunicação social, lembrando que o desempenho orçamental do município e algumas propostas de alteração do orçamento estiveram em destaque na última reunião da Assembleia Municipal.

“Além da discussão sobre a realização na óptica da despesa corrente e do ponto de vista da despesa de capital, as alterações em causa visam, entre muitas outras matérias, o reforço de verbas para aquisição de equipamentos tendentes a dotar o Município de melhores condições ao desempenho das suas funções mas, também, para a requalificação de vários espaços na ilha, nomeadamente o acesso à praia do Ribeiro Salgado e o acesso à praia do Ribeiro Cochino mas, também, para trabalhos relativos à sinalética de trânsito e de Toponímia e de repavimentação das estradas municipais e construção de passeios adjacentes”, reforçam os sociais-democratas.

Na referida Assembleia Municipal, o PSD recordou “o esforço que tem vindo a ser desenvolvido pelas entidades locais no combate à pandemia, a exigência de que todos os que entrem na ilha apresentem teste PCR negativo ou aguardem confinados até efectuar o teste 5 dias após a sua chegada, e fez alusão ao facto de terem sido arquivados os procedimentos relativos ao regulamento Municipal da Taxa turística e de criação da Ecotaxa Municipal, isto com o intuito de não haver desincentivo do destino, bem como o apoio às unidades turísticas e as suas atividades”.