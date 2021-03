Casa em chamas no Porto Santo

Um incêndio deflagrou esta manhã numa casa localizada no sítio do Farrobo, no Porto Santo, destruindo parte da cozinha e uma arrecadação.

O fogo surgiu por volta das 8h30 e, ao que tudo indica, teve origem num termoacumulador.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, que se deslocaram ao local com uma viatura pesada de combate a incêndios e uma ambulância que não chegou a ser utilizada dada a inexistência de feridos.

Derreteram alguns electrodomésticos e os armários da arrecadação ficaram destruídos.