CDU denuncia inércia do Governo na resolução dos problemas do 20 de Fevereiro

A CDU denunciou, hoje, a inércia do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal, na resolução dos problemas que ainda afectam a população de várias localidades, passados 11 anos da aluvião de 20 de Fevereiro de 2010.

“11 anos depois da catástrofe que assolou a Madeira a 20 de Fevereiro de 2010, incompreensivelmente muito ainda está por fazer. Apesar das muitas promessas que vêm sendo prolongadas no tempo, a verdade é que ainda existem localidades que até hoje não foram alvo de qualquer intervenção, de forma a garantir a segurança de pessoas, bens e infra-estruturas”, afirmou Herlanda Amado.

A deputada municipal diz que a catástrofe deixou marcas profundas na vida das populações de muitas localidades, marcas essas que se prolongam no tempo e que ainda hoje permanecem na memória individual e colectiva.

“No Funchal, são visíveis exemplos de intervenções prioritárias que tardam em ser concretizadas, sendo disso exemplo localidades como o Poço do Morgado, o Curral Velho, o Caminho do Moinho, os Três Paus, na freguesia de Santo António, que continuam a necessitar de intervenções de fundo urgentes para garantir a segurança de pessoas e bens”, referiu, destacando ainda a canalização da Ribeira de João Gomes, a canalização do Ribeiro do Trapiche, em Santo António, na extensão compreendida entre o Caminho do Laranjal até à estrada Comandante Camacho de Freitas, a consolidação da escarpa no Poço Morgado, ou ainda a canalização do Ribeiro Chega na freguesia do Imaculado Coração de Maria. Situações que “fazem parte de uma lista de localidades e sítios que vivem em constante sobressalto, quando a chuva aumenta de intensidade, porque sabem que o perigo continua à espreita, 11 anos depois da catástrofe que nos atingiu a todos”.

Para a deputada municipal, grande parte do que falta fazer em relação aos danos deste temporal é “da responsabilidade do Governo Regional” que “inverteu as prioridades e preferiu, em algumas situações, construir ou reconstruir o acessório em vez de se focar no fundamental”.

Herlanda sempre defendeu que as verbas da Lei de Meios fossem utilizadas para “salvaguardar a segurança das populações afectadas pela catástrofe que se abateu sobre a Madeira”, algo que, infelizmente “não aconteceu”.