Tome nota da agenda para este sábado, 20 de Fevereiro

Vacinação prossegue no Funchal

O Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 prossegue – para os utentes com mais de 80 anos ou com idades compreendidas entre os 75 e os 79 anos com patologia – no concelho do Funchal. As vacinas serão administradas no Madeira Tecnopolo.

As vacinas serão administradas no Madeira Tecnopolo, que receberá a visita do presidente do Governo Regional, pelas 11 horas.

11:30 - Iniciativa GP PSD-Madeira

O grupo parlamentar do PSD-Madeira reúne amanhã, dia 20 de fevereiro, com o Vice-Presidente do Governo Regional, no Edifício do Governo, à Avenida Zarco. Pelas 11h30

12:00 - Conferência de Imprensa CDU

A CDU realiza uma Conferência de Imprensa, pelas 12 horas, no Centro de Trabalho, sito ao n.º 12 da Rua João de Deus (Funchal), sobre o que ainda falta fazer passados 11 anos da intempérie do 20 de Fevereiro de 2010.

Última Sessão: 'Pestes e Epidemias. A Saúde ao longo da História'

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, no âmbito do Projecto História da Madeira, promove o VII Encontro de História Regional e Local na Escola, este ano subordinado ao tema 'Pestes e Epidemias. A Saúde ao longo da História'. Este ano, tendo em conta a actual situação epidemiológica, o evento decorre on-line e em dias diferentes. A última sessão realiza-se, hoje, através da plataforma de comunicação Zoom.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

21:05 - Estreia de ‘Na Ilha’ de Elisa

Elisa Silva estreia o seu novo tema –‘Na Ilha’ – em televisão, na primeira semi-final do Festival da Canção 2021, com transmissão como habitual na RTP 1.

Até amanhã/ hoje - Exposição ‘Blue Light’

Iniciativa cultural com a chancela Funchal 2027 – a exposição ‘Blue Light’, de Silvestre Pestana - para ver no salão do Teatro Municipal Baltazar Dias. É possível visitá-la no horário compreendido entre as 09:00 e as 12:30 e as 14:00 e as 17:00.

09:30-15:30 – ‘20 Anos Depois’ no MUDAS

A exposição ‘20 Anos Depois’, da artista plástica Ana Vidigal, está patente até 27 de Fevereiro no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, que também pode visitar on-line:

Mudas Museu | Visita Virtual O PRINCÍPIO DO (IN)VISÍVEL A coleção do Museu de Arte Contemporânea da Madeira, uma seleção A exposição o princípio do (in)visível dá seguimento às mostras anteriores da coleção permanente do Museu ‒ Experiência da Forma I e II ‒, procurando, não apenas, apresentar uma nova perspetiva curatorial sobre uma estrutura narrativa que tem por base a coleção do MUDAS, mas também, trazer à evidência obras menos vistas do acervo e apresentar as últimas aquisições, doações e depósitos feitos em favor do Museu. Este circuito expositivo que ora se revela inusitado e sinuoso, ora vertiginoso pela diversidade de obras e estilos apresentados, é espelho dos princípios germinais e unificadores que orientam a produção artística contemporânea portuguesa desde os anos 60 até ao presente: a experimentação e a diversidade. Elementos, amplamente representados na coleção deste Museu. O Museu e a Coleção O MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira está instalado desde outubro de 2015, no então designado Centro das Artes Casas das Mudas, edifício premiado internacionalmente e cujo projeto é de autoria do arquiteto madeirense Paulo David. Esta unidade museológica resulta da transferência do espólio pertencente ao antigo Museu de Arte Contemporânea do Funchal que se encontrava instalado, desde 1992, na histórica Fortaleza de São Tiago, espaço que se tornou exíguo para a dimensão da atual coleção. Com um acervo dedicado à arte contemporânea portuguesa, desde os anos 60 do século passado até aos dias de hoje, tem como núcleo fundador as aquisições resultantes da I e II Exposição de Arte Moderna Portuguesa (1966-67) e do Prémio Cidade do Funchal atribuído durante as duas edições deste certame. Este princípio de coleção esteve inicialmente exposto em salas improvisadas, no Museu Quinta das Cruzes, na Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal e, mais tarde, entre 1986 e 1992 na sala de exposições temporárias da Quinta Magnólia. Em finais de 1992, com a entrega da Fortaleza de São Tiago à Região, passa a ocupar aquele espaço e é aí constituído como Museu de Arte Contemporânea do Funchal. No conjunto inicial de obras, especial destaque vai para as obras de Joaquim Rodrigo, António Areal, Artur Rosa, José Escada, Helena Almeida, Jorge Martins, Nuno Siqueira, Manuel Baptista, entre outros. (Virtual tour generated by Panotour)

09:30-15:30 – ‘Whose Masks’ na Quinta Magnólia

A Quinta Magnólia – Centro Cultural apresenta a exposição colectiva ‘Whose Masks’. Para ver de terça a sábado das 09:30 às 15:30. Na quarta-feira, dia 17, é visitável das 13:00 às 17:00.

Até 5 de Abril - Mostra ‘Na Rota da Urzela’

A mostra ‘Na Rota da Urzela’, da pintora e escultora Manuela Jardim, pode ser visitada no Núcleo Histórico de Santo Amaro – Torre do Capitão, até dia 5 de Abril.

Até 4 de Julho - Exposição ‘Cestaria em palha de trigo’

Até 4 de Julho, pode ficar a conhecer mais sobre o artesanato madeirense através da - exposição ‘Cestaria em palha de trigo’, patente ao público no Átrio do Museu Etnográfico da Madeira. Pode também visitá-la sem sair de casa:

17:00/21:00 - ‘Olhares sobre o Racismo’

Estreia este sábado, às 21:00, na plataforma Youtube o documentário ‘Olhares sobre o Racismo’, uma co-produção SOS RACISMO e BANTUMEN. A antevisão do documentário será feita, às 17 horas, num webinar em direCto para o Facebook e Youtube do SOS RACISMO, com a presença dos realizadores: Bruno Cabral, Dércio Ferreira e Eddie Pipocas e debate com Carlos Pereira, Neusa Pedro e Mamadou Ba e moderação de Paula Cardoso.

DESPORTO

15h30 – Nacional vs Belenenses

O Nacional, 10.º, com 21 pontos, visita o Belenenses SAD, 13.º, com 18, a partir das 15:30, em partida da 20.ª jornada da I Liga.

FÉ E RELIGIÃO

16:30 – Missa pelas vítimas do 20 de Fevereiro

Para assinalar os 11 anos da tragédia do 20 de Fevereiro de 2010 será celebrada uma missa, este sábado, pelas 16:30, na Igreja de Nossa Senhora do Monte.