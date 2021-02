Alerta de aluviões com cobertura total em Setembro é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Onze anos após a tempestade que fustigou a Região ainda há trabalhos em curso na Ribeira da Tabua. Só no concelho da Ribeira Brava o montante das obras de recuperação chega aos 125 milhões. A população recorda o fatídico dia e aos poucos vai superando o medo.

Ainda sobre esta temática: CMF acusa Governo Regional de ter bloqueado 72% da recuperação do Funchal; biólogo Helder Spínola alerta para a falta da reorganização do território, bem como para a inexistência de uma “cultura de protecção”; geólogo e meteorologista abordam a influência das alterações climáticas em eventos extremos e 27 bacias hidrográficas vão assegurar alerta de aluviões.

O DIÁRIO dá ainda conta que a EEM e a Câmara do Funchal assinam acordo de 1 milhão. Governo deu luz verde à empresa para chegar a um entendimento na regularização das dívidas relativas ao fornecimento de energia.

Na edição de hoje, saiba também que a Datarede investe 30 milhões em Setúbal. Empresa do Grupo ACIN venceu concurso internacional e vai implementar parcómetros de fabrico próprio e software de gestão na cidade continental.

Fique ainda a saber que o 'Lobo Marinho' retoma as ligações entre ilhas a 1 de Março.

Sobre a covid-19, a Madeira registou ontem 66 novos casos de covid-19 e 59 recuperados. Há ainda 257 situações em estudo.

Isto e muito mais para ler na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, dia 20 de Fevereiro. Boa leitura e bom fim-de-semana.