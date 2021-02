Marítimo treina com protecção policial

O treino desta manhã da equipa principal do Marítimo acontece com uma vasta protecção policial.

A presença da PSP no complexo desportivo do Marítimo, em Santo António, surge no contexto de uma mobilização feita nas redes sociais por uma claque da equipa – Fanáticos – que apelou aos adeptos para marcarem presença no treino desta manhã.

Temendo alguma situação de maior violência, o clube protegeu-se, convocando a presença da PSP.

Esta posição dos adeptos do Marítimo tem a ver com os maus resultados da equipa e com uma enorme contestação à direcção e ao treinador do clube.