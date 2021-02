Lobo Marinho só retoma ligações entre a Madeira e o Porto Santo a 1 de Março

O navio Lobo Marinho só retoma as ligações entre a Madeira e o Porto Santo a 1 de Março. Apesar do ‘ferry boat’ reunir as condições para retomar as ligações, no imediato, depois de ter estado em Viana do Castelo para a manutenção anual obrigatória, as mesmas vão continuar suspensas por decisão do Governo Regional. A informação foi confirmada, esta tarde, pelo Administrador Executivo da Porto Santo Line, Duarte Rodrigues.

Entretanto, foi também publicada, no JORAM, a Resolução n.º 116/2021 do Governo Regional, que no seu ponto n.º 9 determina que: “as ligações marítimas entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, efectuadas pelo navio Lobo Marinho, poderão ser retomadas no dia 1 de Março de 2021, porquanto o período de isolamento profilático da sua tripulação determinado pela Autoridade de Saúde cessa, encontrando-se reunidas as condições de saúde pública para poder operar”.

Navio regressou da manutenção anual obrigatória em Viana do Castelo. Foto DR

Publicada hoje, a resolução determina ainda “a obrigatoriedade dos viajantes que embarquem no Porto do Funchal com destino à Ilha do Porto Santo, serem portadores do teste PCR de despiste da infecção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado no período máximo de 72 horas anteriores ao embarque”.

A resolução prorroga também as medidas constantes da Resolução do Conselho do Governo n.º 1/2021, de 4 de Janeiro de 2021, na redacção que lhe foi conferida pela Resolução n.º 5/2021, de 8 de Janeiro, entretanto prorrogadas, através das Resoluções n.ºs 20/2021, de 14 de Janeiro, 38/2021, de 20 de janeiro, e 69/2021, de 29 de Janeiro de 2021, cujo términus da sua vigência ocorra a 21 de fevereiro

Assim, vai continuar a ser assegurado “o transporte máximo de 50 passageiros/dia residentes no Porto Santo, por via aérea, através de um contrato com a Binter mediante o qual os residentes no Porto Santo deverão suportar o valor da tarifa de residente”; a ligação duas vezes por semana de um navio porta contentores para garantir o abastecimento de mercadorias do Porto Santo, bem como a disponibilização gratuita de contentores frigoríficos no Porto Santo para assegurar o armazenamento de produtos frescos.

A propósito da obrigatoriedade de apresentar teste PCR negativo, no embarque, é referido que os viajantes devem proceder ao agendamento para a realização do teste PCR de despiste da infeção por SARS-CoV-2 junto da Unidade de Emergência e Saúde Pública, com a antecedência mínima de 4 dias (96 horas), através do seguinte e-mail: [email protected] . "A realização do teste PCR de despiste da infeção por SARS-CoV-2 não comporta quaisquer encargos para o viajante".

O estabelecido no número anterior comporta as seguintes exceções:

a) Crianças até aos onze anos de idade;

b) Viajantes que sejam residentes na Ilha do Porto Santo e que regressem à Ilha dentro do prazo dos sete dias, previsto no número 9 da Resolução n.º 91/2021, publicada no JORAM, I série, número 27, de 11 de fevereiro de 2021, mediante apresentação da Declaração da Autoridade de Saúde do Porto Santo;

c) Viajantes que estejam munidos de documento médico que certifique que o seu portador está recuperado da doença COVID-19, emitido nos últimos 90 dias, ou de documento que certifique que o seu portador foi vacinado contra a COVID-19, de acordo com o plano preconizado e respeitado o período de ativação do sistema imunitário previsto no Resumo das Caraterísticas do Medicamento.