Covid-19 leva tragédia ao cinema

O cinema não tem grandes motivos para sorrir em ano de pandemia. As quebras acentuadas registaram-se tanto nos espectadores, como nas receitas e chegaram também às sessões. O último campo do ‘Em Foco’ hoje divulgado pela Direcção Regional de Estatística da Madeira aborda precisamente o impacto da pandemia no cinema na Região em 2020 e não foi positivo. Os espectadores diminuíram 74,8% e as receitas na mesma proporção.

A análise foi realizada com a ajuda do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), que cedeu os dados provisórios relativos ao ano passado. Na Madeira foram ao cinema entre Janeiro e Dezembro 70.471 pessoas, é uma quebra de quase 75% (74,8%) quando comparado com 2019. Nas receitas o impacto foi semelhante, ao valor da bilheteira desceu para os 367,1 milhares de euros, representando menos 74,4% face ao ano anterior. As sessões foram reduzidas em 55,8% no ano passado, tendo as 13 salas contabilizado 7.662 exibições. Em 2019 o Cinema Nos e o Cineplace tinham realizado 17.338 sessões, para 278.764 espectadores, com entrada de quase um milhão e meio de euros (1.432.392,88).

Para estes maus resultados contribuíram a situação pandémica e as medidas restritivas impostas ao sector. As salas encerraram no 2.º trimestre e desde Julho a capacidade das salas foi reduzida como medida de combate à covid-19.