Albuquerque visita amanhã centro de vacinação do Funchal

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 20 de Fevereiro, pelas 11 horas, no Funchal, o centro de vacinação do Funchal, localizado no Madeira Tecnopolo.

Através de uma nota enviada à comunicação social, a presidência recorda que nesta primeira fase estão a ser vacinados os utentes com mais de 80 anos e ainda aqueles com idade compreendida entre os 75 e os 79 anos, com patologias.

"Para além do Funchal, decorreram nesta semana, na Madeira, em todos os concelhos, vacinações contra a covid a idosos, que vêm complementando as que vêm sendo feitas, ainda nesta fase inicial do programa de vacinação, aos profissionais de saúde, de segurança e de Protecção Civil e em lares e outras instituições sociais", sustenta, acrescentando que, no Funchal, serão vacinados cerca de dois mil idosos, nesta fase.