CDU denuncia “incúria” do Governo na Fajã da Ovelha

A CDU denunciou hoje a “incúria” do Governo Regional ao manda “despejar entulhos nas margens da estrada regional”. Esta manhã, na Fajã da Ovelha, Edgar Silva apontou as diversas situações em que a Ribeira das Galinhas foi bloqueada no seu curso por um aterro e por obras públicas. Recordou “graves atentados contra a segurança de pessoas e bens, com eventuais implicações criminais”, já que, em caso de chuvas mais intensas, “é mais do que certo que se farão sentir elevados danos para quem está a jusante daquela que é uma ameaça de tragédia de grandes dimensões”.

Ao longo do percurso da estrada regional na descida da rotunda da Fajã da Ovelha, a partir da Via Expresso, na descida para o Paúl do Mar, a CDU mostrou diversos locais onde, ao que tudo indica, por mando dos governantes, “quem faz a limpeza de entulhos, de pedras, terras e de resíduos florestais, tudo despeja desenvergonhadamente para a ribeira, obstruindo as linhas de água e perigando a vida de tanta gente”.

Perante esta situação, a CDU exige a rápida intervenção do Governo Regional para que sejam resolvidos os problemas originados pelos próprios governantes, a bem do interesse público e da protecção civil.