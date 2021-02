Na véspera de completar 11 anos após o último grande aluvião que assolou o Funchal e outras localidades da costa Sul da Madeira – 20 de Fevereiro de 2010 – o presidente do Governo Regional está seguro que actualmente “estamos muito mais preparados para este tipo de eventos”, reconhecendo que “as aluviões são recorrentes, e o espaço de tempo que medeia as aluviões do ponto de vista histórico é cada vez mais curto, mas estamos muito mais preparados”, reforçou esta manhã, à margem da visita à empresa RC Automação, em São Martinho, no Funchal.

Passados 11 anos do ’20 de Fevereiro’, um dos investimentos que Miguel Albuquerque destaca no âmbito da vigilância e prevenção de fenómenos extremos foi o Radar Meteorológico do Porto Santo. Investimento que classifica de “essencial” por entender que “o Radar dá-nos poder de antecipação que será muito importante”. Mas avisa que “nunca podemos minimizar a força da natureza nem fenómenos semelhantes” que no caso das aluviões são “fenómeno cíclico, mas acho que estamos muito mais bem preparados do que no passado”, reiterou.

Com algumas obras da Lei de Meios ainda em curso e outras por lançar, destaca a empreitada em curso na Ribeira da Tabua e o “acabar” das ribeiras do Funchal. Para ‘sarar feridas’ de 2010 “ainda falta prolongar a Ribeira de Santo António a norte”, apontou, assim como, “alguns dos realojamentos finais estão a ser feitos agora”, disse.

Tudo isto para justificar o “espaço de tempo largo” que tem envolvido as empreitadas, “porque são investimentos colossais o que foi feito aqui na Madeira”, concretizou.