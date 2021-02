Caso positivo encerrou "provisoriamente" serviço de Segurança Social na Ribeira Brava

O Serviço Local de Segurança Social da Ribeira Brava está "provisoriamente encerrado". A confirmação de um caso positivo de Covid-19, entre os seus colaboradores, levou o serviço a activar o plano de contingência, em estreita articulação com a autoridade regional de saúde.

A situação foi confirmada ao DIÁRIO pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, que garante que os restantes colaboradores já foram sujeitos a testes PCR e que os mesmos deram negativo.

"Como consequência da deteção do referido caso, todos os colaboradores do Serviço Local da Ribeira Brava foram testados para a Covid-19. Os referidos testes apresentaram resultados negativos, na sua totalidade, pelo que, à data, não se consideram necessárias medidas adicionais".

A informação à população, colocada à entrada do serviço, explicava que o encerramento era temporário, "por motivos de força maior", e que as situações "urgentes e inadiáveis" deveriam ser resolvidas no Serviço Local da Ponta do Sol.

A Segurança Social da Madeira acrescenta ainda que as instalações já foram alvo de desinfecção e que a reabertura está prevista para a segunda-feira, dia 22 de Fevereiro.