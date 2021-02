Madrugada chuvosa produziu 29 registos de aviso meteorológico

A precipitação forte e persistente registada sobretudo durante a madrugada (até às 09h00) deste sábado 20 de Fevereiro na Madeira produziu 27 registos de aviso meteorológico - 6 de aviso vermelho/6h; 8 laranja (2/6h, 6/1h); 15 amarelo (4/6h, 11/1h) nas 19 Estações Meteorológicas Automáticas (EMAs) activas da rede do IPMA na Região.

Só as EMAs do extremo Oeste, Ponta do Pargo e Lombo da Terça/Achadas da Cruz, e de Santana, Santana e Ponta de São Jorge, não registaram precipitação suficiente para atingir o critério de emissão de aviso meteorológico. A maioria das restantes EMAs registou nos dois critérios – intervalos de 1h e de 6h – quantidades que justificaram a emissão dos avisos meteorológicos emitidos pelo IPMA.

Destaque para as 6 EMAs com valores de aviso vermelho. Além das 4 já referenciadas, Chão do Areeiro (76,3 mm/6h); Pico do Areeiro (72,3 mm/6h); Monte (69,6 mm/6h) e Cancela/SRPC (64,7 mm/6h), acresce Pico Alto (72,2 mm/6h) e a Bica da Cana (68,1 mm/6h) – estas 2 estações estavam ‘em baixo’ ao início da manhã.