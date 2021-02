Chuva forte durante a madrugada e manhã deste sábado

A última actualização da previsão do estado do tempo para a Madeira este fim-de-semana mantém a previsão de períodos de chuva que poderão ser fortes durante a madrugada e manhã deste sábado, passando depois a aguaceiros, que poderão ser de neve nos picos mais altos da ilha da Madeira, em particular na madrugada deste domingo. Também para as regiões montanhosas há a assinalar um ligeiro agravamento na previsão de vento forte, podendo as rajadas atingir valores extremos na ordem dos 120 km/h. No mar, mantém-se a agitação marítima já prevista, com ondas na costa norte até 5 metros de altura significativa.

A propósito da depressão Karim, o IPMA emitiu ao final da tarde desta sexta-feira novo comunicado com informação especial para a Madeira, para dar conta da última previsão relativa à depressão que se encontrava centrada em 55°N 25°W às 12UTC de hoje, dia 19 de Fevereiro.

Madeira na rota do temporal provocado pela depressão Karim Chuva forte e persistente e vento com rajadas até 110 km/h atinge a Madeira a partir de amanhã ao final da tarde Orlando Drumond , 18 Fevereiro 2021 - 17:29

Com a aproximação e passagem de superfície frontal fria, entre o fim da tarde do dia 19 (sexta-feira) e o fim da tarde do dia 20 (sábado), associada à depressão Karim, a previsão do IPMA mantém “períodos de chuva que poderão ser fortes durante a madrugada e manhã do dia 20 (sábado), em especial nas regiões montanhosas, passando a aguaceiros a partir da tarde que podem ser de granizo e acompanhados de trovoada. Os aguaceiros, em geral fracos, deverão prolongar-se para os dias 21 (domingo) e 22 (segunda-feira). Associado a invasão de ar polar, os aguaceiros poderão ser de neve nos picos mais altos da ilha da Madeira, em particular na madrugada do dia 21 (domingo)”, aponta.

Quanto ao vento, a ‘soprar’ de sudoeste, será “temporariamente forte em todo o Arquipélago da Madeira. Nas regiões costeiras as rajadas poderão chegar a valores da ordem de 80 a 90 km/h e nas regiões montanhosas a valores da ordem de 100 a 120 km/h, em particular entre o fim da tarde do dia 19 (sexta-feira) e o início da manhã do dia 20 (sábado)”.

Em relação ao mar, indica que “na costa norte, ondas de noroeste com 4 a 5 m, entre as 06 UTC do dia 20 e as 12 UTC do dia 21” e “na costa sul, ondas de oeste/sudoeste com 4 a 4,5 m, entre aas 03 UTC e as 09 UTC do dia 20”.

Volta a sublinhar que “o aumento da agitação marítima, em especial na costa norte, fará sentir-se a partir da manhã do dia 20, sábado, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros”.