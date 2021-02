Madeira com novas condições de acesso ao corredor verde

Através da apresentação do certificado de vacinação ou do comprovativo de recuperado até 90 dias, mais turistas passam a ser elegíveis de entrada directa, sem necessidade de testagem na Madeira.

"O corredor verde já existia no aeroporto da Madeira para quem chegava com teste negativo. Passa agora a receber também turistas vacinados e recuperados da covid-19 (com comprovativo até 90 dias de validade) que queiram desfrutar da região. Para tal, têm de apresentar os devidos certificados que atestam as suas novas condições. A decisão representa um voto de confiança na nova fase que o mundo está a viver, para além de incentivar as visitas à ilha e ser um estímulo à actividade económica, enquanto se mantém o destino seguro", explica a Associação de Promoção da Madeira através de um comunicado de imprensa.

"Para serem elegíveis, os turistas que se insiram nestas novas condições têm de comprovar o seu estado actual através de um de dois documentos. O comprovativo de vacinação e o comprovativo de recuperado devem ser submetidos na app madeirasafe.com antes da realização da viagem, em língua Inglesa para estrangeiros", acrescenta.

De acordo com o mesmo comunicado, o passaporte ou cerificado de vacinação tem de ser validado pelo respectivo país de origem e fazer constar nome, data de nascimento, número de saúde, tipo e data do teste, tipo de vacina, data das duas tomas realizadas e o respeito pelo período de imunização de acordo com a bula de cada vacina.

Além disso, explica ainda a Associação de Promoção da Madeira, os passageiros recuperados da covid-19 têm de apresentar um documento, válido por 90 dias, que comprove a sua recuperação.

"O mesmo deverá especificar o tipo de teste, a data da sua realização e a palavra “recuperado”. Se o documento apresentado indicar que o turista recuperou há mais de 90 dias, o seu portador fica sujeito às condições normais, de novo teste e confinamento obrigatório enquanto aguarda o resultado do mesmo. De referir que, os testes realizados no aeroporto e nas clínicas protocoladas no continente, continuam a ser gratuitos", concluiu.