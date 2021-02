Madrugada de chuva abundante nas zonas altas do Funchal fez emitir aviso vermelho

Os valores muito significativos de chuva registada durante a madrugada, sobretudo nas zonas altas e montanhosas do Funchal, levaram o IPMA a elevar – perto das 05 horas da manhã – para vermelho o aviso para a precipitação nas regiões montanhosas, que vigorou até às 09h00. Não tardou e quatro estações meteorológicas automáticas (EMAs) da rede do IPMA na Madeira registavam quantidades de precipitação condizente com o ‘alerta vermelho’: Chão do Areeiro (76,3 mm/6h); Pico do Areeiro (72,3 mm/6h); Monte (69,6 mm/6h) e Cancela/SRPC (64,7 mm/6h).

Chuva que entretanto diminuiu de intensidade desde o amanhecer. Permanecem activos os avisos amarelos para a precipitação, vento e agitação marítima.