Chuva, vento e mar agitado: aviso amarelo na Madeira e Porto Santo no fim de semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para a Região, já para o próximo fim-de-semana, esperando-se mar agitado, muito vento e chuva forte, sobretudo durante a madrugada e manhã de sábado.

Na Costa Norte da Madeira o alerta é para chuva persistente, por vezes forte, sobretudo entre as 3h e as 12 horas de sábado.

Já a partir das 12h de sábado e até às 7h de domingo, o alerta é para a agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste entre 4 a 5 metros.



A Costa sul também vai estar sob aviso amarelo para a chuva persistente, por vezes forte, entre as 3h às 12h de sábado, bem como para o vento forte de sudoeste, com rajadas até 80 km/h.



O Porto Santo também espera chuva persistente, por vezes forte, acompanhada de vento forte de sudoeste, com rajadas até 80 km/h, entre as 3h e as 12h de sábado.

O mar vai estar agitado, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros, que se prolongarão até às 7h de domingo.



Na Madeira, também há aviso amarelo para as zonas montanhosas, com chuva persistente a forte e vento forte de sudoeste, com rajadas até 110 km/h, entre as 3h e as 12h horas de sábado.