Chuva, vento forte, trovoada e neve este sábado na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê hoje para a Madeira céu muito nublado, períodos de chuva forte e persistente, passando a aguaceiros a partir da tarde que podem ser de granizo e acompanhados de trovoada. Situação que levou o IPMA a emitir um aviso laranja, entre as 03 e as 09 horas, deste dia 20 de Fevereiro.

Nas previsões de hoje estão também vento moderado a forte, levando o IPMA a emitir um aviso amarelo, que vigora, entre as 03 e as 12 horas, deste sábado. O vento forte de sudoeste terá rajadas até aos 110 km/h.

Há também a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha, a partir do fim da tarde. E, por isso, está prevista uma pequena descida da temperatura mínima.

Além disso, o IPMA prevê ainda agitação marítima forte para a Região, sendo que na costa Norte as ondas serão de noroeste com 2 a 3 metros, aumentando para 4 a 5 metros a partir da madrugada. E na costa Sul as ondas serão de sudoeste com 2 a 3 metros, temporariamente 4 a 4,5 metros na parte oeste.

A temperatura da água do mar será de 18/19ºC.