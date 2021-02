Madeira na rota do temporal provocado pela depressão Karim

Chuva forte e persistente, trovoada, queda de granizo, que poderá ser de neve nos pontos mais altos, vento com rajadas até 110 km/h e ondas até 5 metros de altura, eis o cenário tempestuoso previsto para a Madeira devido à pressão baptizada de Karim.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera caba de emitir comunicado com informação especial para a Madeira, para dar conta que no seguimento dos critérios de emissão estabelecidos, o Serviço Meteorológico de Espanha, AEMET, atribuiu o nome de KARIM a uma depressão que estará centrada em 55°N 25°W às 12UTC de dia 19 de Fevereiro.



“O arquipélago da Madeira não será afectado por esta depressão mas sim pela superfície frontal fria que lhe está associada e que passará pelo arquipélago entre o fim do dia 19, sexta-feira, e o início da tarde de dia 20, sábado.

“A partir do final da tarde de dia 19, prevê-se chuva que será forte e persistente até ao fim da manhã de dia 20. Poderá ocorrer trovoada e, a partir da tarde, queda de granizo. O vento será de sudoeste moderado a forte com rajadas até 80 km/h, sendo as rajadas até 110 km/h nas terras altas. No final do dia 20, poderá ocorrer igualmente queda de neve nos ponto s mais altos da ilha da Madeira.O aumento da agitação marítima, em especial na costa norte, fará sentir-se a partir da manhã do dia 20, sábado, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.O próximo comunicado sobre a superfície frontal fria da depressão KARIM será emitido sexta-feira, 19 de fevereiro, pelas 17h30”.

Tendo em conta o agravamento da situação meteorológica, o IPMA recomenda o acompanhamento da previsão e dos avisos meteorológicos ao longo dos próximos dias.