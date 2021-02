Troço ‘perigoso’ vai funcionar apenas para emergências

Após a conclusão – prevista para Abril do próximo ano – da obra em curso da primeira fase da obra de prevenção e mitigação do risco de derrocadas no troço da Estrada Regional - ER 223, que liga o Estreito da Calheta ao Jardim do Mar, o troço antigo desta estrada entre a Ribeira Funda e o Jardim do Mar será mantido, mas apenas para situações de emergência.

“A ideia é manter o acesso livre – limpo – mas condicionado para eventuais emergências”, revelou o presidente do Governo Regional, que hoje visitou as obras de construção do novo túnel.

Miguel Albuquerque fez saber que “em princípio, a estrada – troço entre o novo túnel e o Jardim do Mar - ficará encerrada” mas será na mesma alvo de manutenção de modo a garantir, se necessário, alternativa à circulação “apenas para casos de emergência”, reafirmou.

Quanto à grande empreitada já em curso, trata-se de “obra que é importantíssima para a segurança das populações”, sobretudo por reconhecer que naquela estrada é fustigada pela “quedas de pedra que acontecem com grande frequência”. A primeira fase da empreitada vai criar túnel com quase 1 km de extensão, obra de “22 milhões de euros” que prevê esteja pronta “próximo ano, em Abril”.

Acompanhado do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, lembrou que “posteriormente”, no troço envolvente à Ribeira Funda, “será construído um falso túnel”, ou seja, “estrutura que permita aguentar a eventual queda de pedras ou derrocadas”, protecção para “salvaguardadas as vidas e a integridade física” dos utentes”, destacou.

Sendo esta uma obra da Lei de Meios, agora que está prestes a completar 11 anos do ’20 de Fevereiro’, Miguel Albuquerque diz que já “não faltam muitas [obras] mas ainda faltam algumas”. Justificou a ‘demora’ com a capacidade de execução instalada.

“Temos feito as obras em função da nossa capacidade de execução”, disse.