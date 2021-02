Família continua à procura de homem desaparecido

Já passaram mais de 24 horas e não há sinal do paradeiro de Agostinho Santos, o homem de 69 anos que desapareceu ontem no sítio do Rosário, em São Vicente.

A família está desesperada e volta a pedir a quem tenha alguma informação que ajude a encontrá-lo para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o proprietário da Quinta do Rosário, que sofre de Alzheimer, saiu de casa durante a madrugada sem que ninguém se apercebesse.

Durante o dia de ontem a PSP esteve no local a efectuar buscas, sem sucesso. A família também já o procurou “noite e dia” mas ninguém sabe onde se encontra.

A polícia já iniciou novamente as buscas esta manhã.

Agostinho Santos vestia um pijama verde e estava descalço.