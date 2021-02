Semana do Carnaval com recolher obrigatório às 18 horas

O presidente do Governo Regional afirmou há instantes, à margem de uma visita a uma obra em Câmara de Lobos, que durante a semana de Carnaval haverá novas regras de encerramento para as actividades comerciais que “passa a ser às 17 horas e o recolher obrigatório às 18 horas”. Miguel Albuquerque justifica a medida com a “prevenção” da folia e “convívios” carnavalescos, aliás o governante apelou para que não haja “nem públicos nem privados” para evitar contactos.

Albuquerque disse ainda que a tolerância de ponto dada pelo seu executivo “não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as regras continuam em vigor”