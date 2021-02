China sem casos locais de covid-19 pelo sexto dia consecutivo

A China somou hoje o sexto dia consecutivo sem contágios locais da covid-19, depois dos surtos no norte do país nas últimas semanas, e identificou oito casos oriundos do estrangeiro, nas últimas 24 horas.

A Comissão de Saúde da China disse que os chamados casos importados foram detetados nas cidades de Xangai (três), Cantão (três), Tianjin (um) e na província de Liaoning (um).

As autoridades chinesas acrescentaram que há atualmente 763 casos ativos da covid-19 no país.

Desde o início da pandemia, a China registou 4.636 mortos e 89.756 casos da doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.034 pessoas dos 781.223 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.