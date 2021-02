EB1/PE da Lombada Ponta do Sol comemora Dia da Internet Mais Segura

À semelhança de anos lectivos anteriores, o desenvolvimento de actividades relacionadas com o projeto 'SeguraNet' vem sendo uma prática corrente na EB1/PE da Lombada Ponta do Sol.

A 9 de Fevereiro, comemora-se o Dia da Internet Mais Segura, e o estabelecimento promove actividades, no âmbito da segurança digital, durante toda a semana.

A maioria das atividades estão a ser organizadas pela coordenadora e professora TIC, a docente Carla Santos e também contará com a participação e colaboração de outros docentes da escola.

Haverá lugar a palestras, actividades relacionadas com as ciências da computação com aplicabilidade da robótica educacional, exploração de diferentes jogos nos sites da SeguraNet e Pineco, bem como actividades de realidade aumentada, com abordagem das temáticas da segurança digital.

"Com este excelente programa, pretende-se, uma vez mais, fazer o reforço da promoção de uma utilização mais consciente da Internet; dar a conhecer os perigos reais de uma utilização inconsciente da Internet; aproximar gerações; desenvolver comportamentos de segurança, e ainda a promoção de comportamentos que respeitam as regras de conduta on-line", diz a escola em comunicado.