Albuquerque rejeita alterar modelo de ensino em vigor

O actual modelo de ensino em vigor na Região, de aulas presenciais para o 1.º e 2.º Ciclos, e ‘à distância’ para o 3.º Ciclo e Secundário, é para manter como está, garante o presidente do Governo Regional.

À margem da visita à obra do túnel hidráulico do Pedregal, Miguel Albuquerque deixou claro que não alinha na ideia defendida por Maurício Melim, delegado de saúde do Funchal, se sistema rotativo – uma semana de aulas, duas de ensino não presencial.

“Não” foi a resposta dada por Albuquerque, que prefere aguardar pela “evolução da situação (epidemiológica) e em função da sua evolução, depois tomaremos decisões”.

Apenas admitiu a possibilidade de retomar o ensino presencial para o 3.º Ciclo e Secundário, por causa dos exames nacionais, mas apenas numa conjuntura mais favorável.

“Se a situação melhorar muito podemos alterar para aulas presenciais. Mas temos de aguardar. Neste momento, enquanto a situação pandémica estivar como está, vamos manter a situação”, assegurou.

De resto, deu como praticamente certo manter o modelo vigente “até à Páscoa”, caso não haja alterações significativas.

Alerta que para o “período crítico” que é a próxima semana, devido ao Carnaval.

“Será necessário as pessoas actuarem com muito bom-senso. Temos que evitar aquilo que é a tendência, que é as festas em família e nas casas de uns dos outros. Temos que fazer um esforço no sentido de conseguirmos manter a contenção da pandemia”, apelou.

Lembra que as novas variantes da covid-19 “propagam-se muito facilmente”, razão para pedir um “esforço acrescido” à população para evitar situações de risco.