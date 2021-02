PCP alerta para a precariedade dos profissionais da Rádio na Região

O PCP através do seu deputado, Ricardo Lume, deu entrada no Parlamento Regional a um voto de saudação aos profissionais da Rádio na Região Autónoma da Madeira "como forma de reconhecimento da importância do seu trabalho para a comunidade", revela o partido em nota remetida às redacções.

Na data em que se assinala o Dia Mundial da Rádio, os comunistas alertas ainda para "as práticas de precariedade laboral no sector".

"Num contexto de pandemia ainda ficou mais evidente a importância da rádio e dos seus profissionais. Muitos destes profissionais apesar do seu empenho e até mesmo sentido de missão, são confrontados com a precariedade laboral e falsos recibos verdes (...) No momento em que assinalamos mais um Dia Mundial da Radio, é fundamental também reconhecer o esforço e empenho dos profissionais do sector, garantindo condições de trabalho e combatendo a precariedade laboral e as falsas prestações de serviço no sector" .

O Dia Mundial da Rádio foi comemorado, pela primeira vez, a 13 de Fevereiro de 20212. A data foi escolhida considerando a relevância histórica do dia em que a UNESCO estabeleceu o conceito “United Nations Radio”, no ano de 1946.