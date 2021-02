Albuquerque admite prolongar medidas restritivas até à Páscoa

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, admitiu hoje prolongar medidas de contenção à covid-19 até à Páscoa. O anúncio foi feita à margem da visita à obra de construção do novo túnel do Pedregal, na Serra de Água, este sábado (13 de Fevereiro).

O governante entende que a próxima semana, "por ser propícia a convívios", será "decisiva para perceber a evolução epidemiológica na Região".

Albuquerque comentou também o adiamento das Autárquicas, que diz ser "indiferente realizar-se em Outubro ou em Dezembro". Pede é que haja decisão "o quanto antes' e não "adiar a indefinição".

Em relação à obra do túnel hidráulico entre a Serra de Água e Campanário - túnel do Pedregal - considera ser "das obras mais importantes e relevantes do mandato".

O investimento, a ser concluído dentro de um ano, será "crucial para mitigar o abastecimento de água, quer no regadio, quer no abastecimento público, à costa Sul, nomeadamente aos concelhos da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos", sustenta.