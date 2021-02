Proibido exercício físico e passeios após recolher obrigatório, a partir da próxima semana

O presidente do Governo Regional anunciou, esta quinta-feira, dia 11 de Fevereiro, que a prática de exercício físico e os passeios, "mesmo na área de residência", após o recolher obrigatório, vão ser "liminarmente proibidos", a partir da próxima semana.

“A resolução vai ser alterada no sentido do exercício físico e os passeios não serem permitidos após o recolher obrigatório”, garantiu hoje o presidente do Governo Regional, à margem da visita às s obras em curso da primeira fase da obra de prevenção e mitigação do risco de derrocadas no troço da Estrada Regional - ER 223, que liga o Estreito da Calheta ao Jardim do Mar.

Miguel Albuquerque reforçou que “na próxima semana vamos já deixar claro que não é permitido o exercício físico nem passeios – conforme consta na actual Resolução. A partir do recolher obrigatório vai toda a gente para casa”, salvo as outras excepções previstas.

Recorde-se que no Conselho do Governo Regional de 28 de Janeiro foi aprovada uma resolução que prolongou as medidas de confinamento em vigor até 21 de Fevereiro, entre as quais o recolher obrigatório.

O recolher obrigatório está estipulado entre as 19 e as 05 horas nos dias de semana e das 18 às 05 horas aos fins-de-semana.

As excepções incluem: deslocações em trabalho ou de profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio social e agentes de proteção civil, militares, inspetores da Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) e forças de segurança.

Estão também autorizados a circular os ministros de culto e o pessoal das missões diplomáticas e consulares.

São ainda permitidas deslocações por motivos de saúde; acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos; assistência a pessoas vulneráveis ou pessoas com deficiência; cumprimento de responsabilidades parentais; e assistência médico-veterinária urgente.

Os jornalistas estão também autorizados a circular, bem como as pessoas em deslocações ao aeroporto para embarque e desembarque de passageiros ou para passeios de curta duração e de animais de companhia.

De realçar que, esta terça-feira, Miguel Albuquerque anunciou que, durante a semana de Carnaval, o recolher obrigatório passa a ser às 18 horas e as lojas fecham às 17 horas, uma hora mais cedo.