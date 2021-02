Alberto João Jardim diz que se recusou a alcatroar a Estrada das Ginjas

O ex-presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, que tem estado muito activo na rede social Twitter, já tinha recorrido em Dezembro para comentar a polémica do projecto do caminho Ginjas - Paul da Serra.

"Estudo de impacto ambiental estrada das Ginjas elucida porque eu recusei alcatroar aquilo", pode ler-se no tweet escrito em Dezembro último.

Estudo de impacto ambiental,estrada das Ginjas.elucida porque eu recusei alcatroar aquilo.

Ribeira da Janela,diferente.Só tinha uma saída.Primeiro, a segurança das Pessoas!

Na Política não se cede ao compra-votos. — Alberto Joao Jardim (@AlbertoJoaoJar1) December 12, 2020

Não obstante, o histórico social-democrata salienta que no caso da Ribeira da Janela [referindo-se ao asfaltamento da Estrada do Fanal] a situação era "diferente", porque só havia um acesso ao local.

"Primeiro a segurança das pessoas! Na política não se cede ao compra-votos", atira Jardim.

Recorde-se que o consulta pública ao estudo de impacte ambiental (EIA) do projecto do caminho Ginjas - Paul da Serra, encerrou na terça-feira, com uma participação recorde.

Foram as 132 pessoas/entidades que procuraram dar o seu contributo sobre a polémica obra em plena floresta Laurissilva.

No mesmo dia nove Organizações Não Governamentais ligadas ao Ambiente apelaram à não construção do projecto que “apresenta falhas e erros graves” e “impactes negativos na Laurissilva da Madeira”.

A estrada chegou a ser uma promessa eleitoral de Alberto João Jardim, mas o projecto havia sido abandonado exactamente porque a zona foi salvaguardada.

O projecto, promovido agora pela Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, pretende converter os mais de 9 km de terra batida do caminho em asfalto e calçada.