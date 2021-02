PSD pede aos madeirenses voltem a escolher o Porto Santo como destino seguro em 2021

Numa iniciativa política promovida, este sábado, 13 de Fevereiro, na Ilha Dourada, o Grupo Parlamentar do PSD evidenciou a estratégia que tem sido implementada para a retoma económica e turística do Porto Santo, no actual cenário pandémico.

O deputado Bernardo Caldeira deixou, por isso, um apelo aos madeirenses para que "em 2021 voltem a escolher o Porto Santo como destino de férias", assegurando que "é um destino seguro e no qual podem confiar".

“O facto de a ilha do Porto Santo ter sido distinguida como destino mais seguro de praia da Europa assume uma particular importância neste ano, num cenário pandémico que vivemos, e que transmite, realmente aquela que é a segurança do destino”.

O social-democrata salienta que esta realidade faz com que os porto-santenses possam encarar o Verão de 2021 "com algum optimismo" e enaltece o “notório o esforço de todas as entidades para que o Porto Santo esteja no topo das preferências", dos portugueses.

Bernardo Caldeira dá como exemplo as vendas que estão já a ser realizadas ao nível nacional, numa acção conjunta de diversos operadores turísticos.

O deputado saudou ainda o reforço do investimento na promoção nos mercados emissores, tando ao nível nacional como internacional.