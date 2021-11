O artista plástico madeirense Diogo Goes regressa às exposições.

No próximo sábado, dia 6 de Novembro, a AP’ARTE, Galeria de Arte Contemporânea situada à Rua Miguel Bombarda no Porto, inaugura uma nova exposição colectiva de pintura, que conta com obras do artista plástico madeirense Diogo Goes da série, intitulada 'Partilhas Francas'.

A exposição colectiva de pintura reúne obras de cerca de duas dezenas de artistas plásticos consagrados, das quais se destacam as obras de António Charrua, Roberto Chichorro e da pintora Armanda Passos.

As obras passarão a integrar o acervo da galeria.

A exposição ficará patente ao público até 8 de Janeiro de 2022.

Com 'Holy Spectator: A Porteira', Diogo Goes irá também participar na exposição colectiva, 'Arte, Vinho e Música', que patente no Museu Caves de Santa Marta, em Penaguião, desde o passado dia 8 de Outubro, com curadoria de António Franchini.

A mostra ficará também patente ao público até 8 de Janeiro.

Após uma interrupção devido ao actual contexto pandémico, será retomado um projecto no Brasil, intitulado 'Fora de casa - Asas para a Liberdade', com a curadoria de Fernando Durão e que decorrerá na cidade de São Paulo. Para esta exposição, Diogo Goes apresentará 'Avião de papel - Asas da Liberdade'.

Este ano, o artista plástico integrou quatro exposições da Bienal Internacional de Arte de Gaia, com direcção artística de Agostinho Santos, nomeadamente as colectivas, intituladas 'Artistas Convidados' e 'Paz e Constituição', que estiveram patentes no pavilhão principal da bienal, instalado na Companhia de Fiação de Crestuma. Participou ainda nas colectivas dos Pólos de Alfândega da Fé e do Funchal e Integrou também a Xª Bienal de Pintura de pequeno formato da Moita, que esteve patente na FAVO - Fábrica de Artes Visuais e Ofícios, na cidade da Moita.

Estão já previstas novas participações em exposições colectivas nacionais no decorrer do próximo ano.