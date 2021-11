Trânsito congestionado na Via Rápida da Cancela à Pestana Júnior

O trânsito nesta manhã de quarta-feira, 3 de Novembro, já apresenta algum congestionamento na Via Rápida, nomeadamente no sentido Este - Oeste, praticamente desde a zona da Cancela até ao nó de Pestana Júnior.

Ainda que sem notícia de qualquer problema, o movimento de viaturas nas duas faixas de rodagem de ambos os sentidos é intenso e exige muita cautela e paciência para quem circula a esta hora.

No sentido contrário, o já habitual ponto complicado dá-se desde Câmara de Lobos até após a subida de Santa Rita. Aí é preciso muita cautela com a visibilidade, afectada nesta altura pelo sol que bate de frente no campo de visão dos condutores.

Mais perto do centro do Funchal, as complicações ocorrem nos habituais 'pontos negros', tais como a rotunda do hospital ou, mais abaixo, na zona da Cota 40 à rotunda da Cruz Vermelha.

De resto, não há muitos mais sinais vermelhos no tráfego automóvel a esta hora.