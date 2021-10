Exposição que assinala 75 anos do Conservatório inaugurada esta sexta-feira

Foi hoje inaugurada a exposição que assinala os 75 anos do Conservatório.

A mostra, intitulada ’75 anos do Conservatório (1946-2021)’, está patente no átrio da Assembleia Legislativa da Madeira e dá a conhecer Luiz Peter Clode (1904-1990), o fundador e a sua personalidade multifacetada, disciplinada e empreendedora. Ao longo de sete painéis são mostradas as facetas de intérprete e compositor para piano; organizador de concertos; administrador da Academia de Música da Madeira; organizador de exposições; editor e investigador na área da cultura; e promotor das Belas-Artes.

O presidente da Assembleia Legislativa enalteceu o trabalho desenvolvido por este estabelecimento de ensino. O gesto público de reconhecimento foi assinalado com a entrega de uma réplica, em cristal, da Estátua da Trilogia dos Poderes, que se encontra no largo do parlamento madeirense, do escultor madeirense Amândio de Sousa.

José Manuel Rodrigues lembrou que, apesar da instituição ser anterior ao 25 de Abril, o Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode “é precursor da autonomia, porque dá corpo à memória e à identidade histórica da Madeira”.

Afirmou ainda que Luiz Peter Clode “foi um visionário das potencialidades da Madeira no desenvolvimento da música e das diferentes artes".

Também o secretário Regional de Educação Ciência e Tecnologia agradeceu aos dirigentes, professores e funcionários que, “ao longo de 75 anos, deram o melhor que tinham e sabiam”, e destacou o papel dos alunos e dos encarregados de educação por terem apostado nas artes como forma de “valorização” e de “desenvolvimento de talentos e concretização de sonhos”.

Jorge Carvalho aproveitou ainda para garantir que a junção do Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia foi uma aposta ganha. “A decisão foi acertada e hoje o Conservatório já conta com 2000 alunos e é uma referência presente em todos os concelhos, à exceção de um”, disse.

O Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode tem 14 polos de ensino e está presente em quase todos os concelhos da Madeira, à excepção do Porto Moniz.