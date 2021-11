Apanhado em flagrante a assaltar bar de poncha no Funchal

Um homem foi apanhado em flagrante quando se encontrava a assaltar um bar na zona velha da cidade do Funchal, durante a madrugada desta terça-feira.

Segundo apurou o DIÁRIO, eram cerca das 4 horas da madrugada quando uma testemunha ocular detectou a presença de um vulto a arrombar as instalações de um bar de poncha, situado na Rua de Santa Maria, uma das mais carismáticas do núcleo histórico de Santa Maria, e alertou as autoridades.

A Esquadra do Funchal do Comando Regional da PSP, que não dista mais de 200 metros do local, accionou meios para o local. Minutos depois, os agentes cercaram o reduto, apanhando o ladrão ‘com a boca na botija’.

Sabe-se que o intruso já se tinha apropriado do dinheiro do fundo de caixa, uma quantia moderada que servia para facilitar trocos.

O assaltante, um indivíduo toxicodependente já referenciado por crimes desta natureza, foi algemado e sujeito a uma revista sumária por parte da PSP. Foi posteriormente encaminhado para a Esquadra do Funchal onde foi identificado e constituído arguido pela prática de um crime de furto a estabelecimento.

O processo-crime foi remetido ao Ministério Público que decidirá se este baixa para inquérito, o que implica a libertação do arguido sob o termo de identidade e residência ou se deverá ser ouvido em primeiro interrogatório judicial para aplicação de outras medidas de coacção.

Mais furtos com a retoma da actividade económica

Em 2020, ocorreram na Madeira 157 furtos em estabelecimentos comerciais ou industriais por meio de arrombamento ou intrusão por chave falsa, de acordo com o último Relatório Anual de Segurança Interna.

Tal representa uma redução de 5,4% comparativamente com 2019, em parte explicável pelo confinamento e pelas restrições impostas por causa da pandemia da Covid-19.

Contudo, os furtos têm aumentado à medida que há mais dinheiro em circulação, depois de decretado o levantamento do recolher obrigatório e com a retoma económica do comércio, bar e restauração.