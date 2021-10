Chuva regressa ao continente a partir da tarde de quinta-feira

A chuva vai regressar ao continente a partir da tarde de quinta-feira, prevendo-se também uma descida da temperatura, disse à Lusa Madalena Rodrigues, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Hoje será ainda um dia de céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco e temperatura sem grandes variações significativas, mas a partir de amanhã [quinta-feira] à tarde começa a aumentar a nebulosidade e por vezes precipitação no Minho e Douro Litoral, estendendo-se depois às restantes regiões do Norte e Centro", disse.

De acordo com Madalena Rodrigues, na sexta-feira a chuva, que poderá ser por vezes forte e persistente, vai estender-se a todo o território do continente.

"A chuva vai manter-se pelo menos até ao fim do mês", adiantou.

Relativamente às temperaturas, a meteorologista do IPMA indicou que está prevista uma descida gradual das máximas até sábado.

"Amanhã [quinta-feira] prevê-se uma pequena descida da [temperatura] máxima e na sexta-feira nova descida. A partir de sábado, as temperaturas não têm variação significativa. Hoje temos máximas da ordem dos 20/23 na região sul e Vale do Tejo e na sexta-feira nas mesmas regiões 20/21", disse.

No que diz respeito às mínimas, Madalena Rodrigues adiantou que na quinta-feira descem ligeiramente e na sexta-feira sobem, prevendo-se 4/5 graus Celsius no interior e 16/17 nas restantes regiões.

"Está também prevista uma intensificação do vento a partir de sexta-feira, soprando com rajadas e sendo forte nas terras altas", referiu.

Quanto à agitação marítima, Madalena Rodrigues indicou que não se antevê que seja elevada, com ondas de 2/3 metros no máximo na Costa Ocidental.

Catorze distritos sob aviso amarelo

Catorze distritos do continente vão estar na quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, estendendo-se aos restantes quatro na sexta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Setúbal, Lisboa e Santarém vão estar sob aviso amarelo entre as 17:00 de quinta-feira e as 03:00 de sexta-feira.

Este aviso amarelo estende-se aos distritos de Portalegre, Évora, Beja e Faro a partir das 00:00 de sexta-feira e as 06:00 de sábado.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.